El segon cable submarí de fibra òptica més important del món arribarà a Catalunya el 2023

El cable de fibra òptica i tota la zona que cobreix Foto: 2Africa

De fet, Torra ha assenyalat que el tecnològic "és un dels sectors que han de ser palanca de la reactivació econòmica de Catalunya en els mesos que vindran", i ha reivindicat la necessitat de "saber aprofitar l’enorme talent, ambició i recursos que té per fer el salt endavant que el país requereix". "En els últims anys s'ha demostrat que Catalunya s'ha convertit en una referència tecnològica a nivell mundial, no només pel Mobile World Congress, sinó per tot el teixit informàtic que hi ha hagut al seu voltant", ha remarcat el president de la Generalitat. "Si mantenim un sector tecnològic fort i excel·lent, això també ajudarà a recuperar la reputació col·lectiva del país", ha apostat Torra.El president català s'ha compromès amb els representants digitals a fer "tot el possible perquè el sector funcioni i ho faci com a tractor de l'economia catalana". En el marc de la crisi de la covid-19, Torra ha volgut subratllar el paper fonamental que ha tingut la digitalització i el sector tecnològic, que ha evidenciat que "hem de començar a considerar-lo com un sector essencial del país". "El binomi salut-digitalització serà el resum que quedarà d'aquest túnel un cop en sortim", ha emfatitzat el president de la Generalitat, que també ha agraït l'allau de solidaritat i suport del sector per fer front al coronavirus. "Així com els esforços per aconseguir que les xarxes no només no hagin caigut, sinó que hagin donat un servei essencial, i per no deixar a cap col·lectiu aïllat", ha reblat Torra.En la reunió per videoconferència hi han participat representants d’ACEC, Altran, AMETIC, l’Associació de Professionals TIC, Barcelona Tech City, BSC, Cellnex, Cisco, CVC, Deloitte, Epson, Ernst & Young, EURECAT, Everis, Hewlett Packard, i2CAR, IBM, Indra, KPMG, Mobile World Capital, NAE, Nexica, Orange, Seidor, Telefònica, T-Systems, Vodafone, la Xarxa Oberta de Catalunya i la Xarxa de Parcs Científics de Catalunya.Segons l'executiu català, l'arribada del cable submarí a Catalunya suposa "una oportunitat de futur en un moment clau per a la reactivació de l'economia del país". El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha precisat que el cable arribarà "després de cinc anys de feina intensa i discreta del Govern". "Si les grans indústries del segle XX buscaven territoris amb autopistes, ports i aeroports per instal·lar les seves empreses, ara busquen connectivitat internacional", ha afirmat Puigneró. "I això és el que porta un cable submarí", ha afegit el conseller de Polítiques Digitals.La resistència davant inclemències meteorològiques i una menor latència i major amplada de banda posicionen el cable submarí com una infraestructura més fiable i de major capacitat i, per tant, més robusta i eficaç davant l’increment del tràfic d’internet, i garanteix una millor qualitat dels serveis de continguts de vídeo (streaming), gaming, finances i d'altres serveis digitals que necessiten una molt baixa latència.Els principals proveïdors globals de continguts, com ara Google, Facebook, Amazon, Netflix, i Microsoft, s'estan expandint a les regions del Pròxim Orient, Àfrica i Àsia, generant un trànsit creixent en aquells països que estan connectats amb els centres de dades d’Europa. Això explica l'augment de la inversió d'aquests grans proveïdors de contingut en infraestructura de cable submarí.