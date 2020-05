La Generalitat Valenciana aposta per mantenir una reserva de material sanitari per «possibles rebrots»

La Generalitat aposta per mantenir la reserva estratègica de material de protecció contra el coronavirus per assegurar la seva disponibilitat amb el menor cost possible i amb un mínim de producció autòctona, per "no tornar a dependre" d'altres països. L'objectiu és cobrir tant el consum estàndard com a possibles rebrots.Així ho ha plantejat la coordinadora de subministraments, María José Mira, en la comissió de pressupostos de les Corts, a partir de la plataforma logística establerta d'urgència en Fira València. Davant les crítiques de l'oposició, ha subratllat que la protecció dels sanitaris està garantida i que no s'ha "contractat ni pagat res no rebut".Mira ha titllat "d'èxit" el procés des que el 28 de març va ser designada com a responsable de les compres, dos mesos de competició "ferotge" en un mercat convertit en "una cova de pirates i xarlatans". "Malgrat les amenaces, hem aconseguit que cada mascareta, guant o bata hagi arribat al seu destí a temps i a preus raonables", ha asseverat.La Generalitat ha rebut 24 avions (700 tones) i 26 contenidors (260), aquests últims ja carregats i diversos en vaixells, sumats a les donacions. Gairebé mil tones que es desgranen en 30,5 milions de mascaretes, 30 milions de guants, 1,5 milions de bussos, 700.000 ulleres, 600.000 bates, 100.000 test ràpids o 20.000 termòmetres d'infrarojos.A aquest material se sumen els 534 respiradors adquirits per diverses vies, amb la intenció de disposar de més durant les pròximes setmanes per habilitar 300 nous llits d'UCI.