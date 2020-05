La selectivitat s'allargarà un dia més per garantir les mesures de seguretat

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) s'allargaran un dia més per poder complir amb les mesures sanitàries arran de la crisi del coronavirus. D'aquesta manera, els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària. La decisió es pren per la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries i garantir la seguretat dels alumnes que s'examinin per accedir a la universitat. En els pròxims dies es faran públics els horaris de la selectivitat.Com és habitual, els exàmens es faran en universitats però enguany, amb motiu de la crisi del coronavirus, també es faran en centres de secundària públics i concertats. L'acord entre el Departament d'Empresa i Coneixement i el d'Educació permet habilitar més espais per garantir les mesures de distància i higiene per evitar la propagació del virus. El Govern treballa en el nou mapa de centres, que també s'ha de publicar aviat, i prioritzarà el criteri de proximitat per reduir els desplaçaments tant dels alumnes com del professorat.Com a mesura excepcional, s'aplicaran uns criteris de flexibilització en l'opcionalitat dels exàmens de les PAU per garantir que els alumnes puguin assumir el conjunt de la prova proposada amb independència de les circumstàncies en què s'hagi trobat en l'últim trimestre arran de la crisi. L'objectiu, tal com va detallar fa uns dies el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), és evitar que cap estudiant quedi "atrapat" en una pregunta obligatòria que sigui part de la matèria que no ha pogut fer. Així, cada estudiant podrà adaptar la prova en funció del que hagi fet triant les seves opcions.D'altra banda, ja està obert el termini de matriculació a la convocatòria ordinària de les PAU, que s'allargarà fins al 15 de juny inclòs. Serà el mateix termini per als alumnes de matrícula lliure, els de segon de batxillerat i els de cicle formatiu de grau superior. La matriculació es pot fer a través del portal d'accés a la universitat. També hi ha canvis en les PAU per a més grans de 25 i 45 anys. En un principi s'havien de fer el 20 i 27 de juny, però finalment es faran totes dues el dissabte 18 de juliol. Al matí, els de la fase general, i a la tarda, els de la fase específica. les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir a Educació Infantil i Educació Primària també canvien i es faran el 15 de juliol, no pas el 19 de juny com estava previst.

