El museu a casa: una llista de les galeries i col·leccions per visitar online

Celebrar el Dia Internacional dels Museus amb la majoria dels centres a mig gas i tancats es fa difícil. Ara bé, com alternativa les xarxes s'han omplert d'iniciatives online per aprofitar la data i recordar la importància dels centres de cultura.hem fet un recull d'un seguit de galeries i exposicions que es poden visitar des de casa. Ja que no podem gaudir dels museus així com voldríem almenys podrem visitar llocs emblemàtics com ara una recreació 3D amb tot luxe de detalls de la Capella Sixtina o bé els passadissos del Lourve.

