Les «escape rooms» es preparen per tornar a obrir

Fa unes setmanes s’anunciava que l’estat d’alarma i el coronavirus feien tancar la primera escape room oberta a Granollers . Perquè aquesta situació no es repeteixi, les empreses titulars d’aquestes sales estan enllestint un protocol de seguretat que presentaran a l’administració per poder reobrir amb totes les garanties, tant pel seu personal com pels usuaris. Una manera de posar solució, encara que sigui de forma provisional fins que no s'aconsegueix la vacuna, per poder tornar a rebre la clientela d'un sector que va començar el 2020 amb força i amb la previsió de noves propostes.Unes 400 sales de tot l’estat s’han adherit a la iniciativa #escapemos. Des de fa uns dies debaten sobre com el sector pot encarar les pròximes setmanes si es van avançant fases de la desescalada. De fet, les empreses que hi ha al darrere de les sales d’escapament no compten amb cap agrupació que les representi, per la qual cosa aquest dies debaten per, els pròxims dies, poder tenir llesta una proposta per entregar a Madrid i a la Generalitat. “Nosaltres no tindrem una auditoria externa com tenen altres sectors, però almenys volem tenir un vist i plau que digui que les nostres sales poden reobrir amb seguretat”, relaten aSegons explica un portaveu de la iniciativa, es tracta d’un compendi de protocols d’altres sectors i aportacions pròpies. Un grup de treball l’ha redactat i ara totes les sales poden dir-hi la seva per si creuen que s’ha de fer algun canvi o modificació. “No ho volem imposar a ningú. Hem fet un borrador i estem oberts a aportacions. Esperem que l’administració ens ho aprovi i que es converteixi en la pauta a seguir”, expliquen.El protocol contempla tres àmbits d’actuació: instal·lacions, professionals i clients i proveïdors. Pel que fa a l’espai físic, es preveu disposar d’una bona ventilació, tenir disponible gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans, desinfectar les sales entre partida i partida i, fins i tot, instal·lar estores desinfectants a l’entrada. Quan als clients i els treballadors de les sales, el document preveu fixar una distància de seguretat entre ells, que l’ús dels lavabos sigui “per casos indispensables” i que s’hagin de portar mascaretes per jugar: “Si no en tenen, les facilitarem nosaltres”, puntualitzen.També asseguren que no acceptaran actituds que no compleixin el protocol i posin en perill la resta de persones: “Si algun client no guarda l’etiqueta respiratòria i, per exemple, es treu la mascareta, aturarem les partides”, adverteixen.D’altra banda, la iniciativa preveu formar els game masters i la resta de personal de les sales: “Se’ls explicarà què han de fer en el dia a dia, la roba que han de portar, quins hàbits han de tenir a l’hora de desplaçar-se i com s’han d’explicar les normes als clients”, detallen.També preveuen mesures informatives, com adhesius per identificar les sales que estan informades del protocol o uns pòsters per col·locar a l’inici de les sales.L’agrupació també debat com s’ho faran les sales –sobretot, les de por- en què hi ha contacte físic entre els actors i els usuaris: “Ho estem acabant de debatre. Tenim en compte les particularitats de cadascuna, però entenc que si no hi pot haver contacte s’haurà d’estudiar què fer per no perdre l’experiència de màxima adrenalina i, alhora, seguir les normes de seguretat”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor