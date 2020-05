Per què el govern espanyol no ha donat noves dades del coronavirus aquest matí?

El doctor Fernando Simón no ha comparegut davant dels mitjans de comunicació aquest dilluns al matí, com és habitual, per comentar l'evolució de la pandèmia del coronavirus a Espanya. De fet, segons ha comunicat la Moncloa, no estem davant d'un cas excepcional. A partir d'avui mateix, la roda de premsa del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries es trasllada a les cinc de la tarda.En els últims dies, Simón ja ha explicat que els "indicadors d'interès" per analitzar l'evolució de l'epidèmia canviaran. Això es deu al fet que la situació de la crisi sanitària a Espanya és diferent ara de fa un mes, i per això bona part de l'Estat es troba ja en fase 1 i alguns territoris en fase 2. "Els indicadors a partir d'ara es basen més en la detecció precoç, en la capacitat de diagnosticar casos sospitosos i la capacitat de reacció davant de possibles focus", va detallar ahir en roda de premsa.És precisament per això que en aquestes últimes hores s'estan modificant el sistemes de vigilància, que ja estaran disponibles per donar informació a partir d'aquest dilluns. I és per aquest motiu que a partir d'avui la informació es donarà a partir de les cinc de la tarda, i no pas al migdia com fins ara. D'aquesta manera, la informació que donaran les comunitats autònomes farà referència a dades d'un dia natural, de 0 hores a 24h. Això permetrà tenir temps per discutir amb les autoritats autonòmiques sobre les dades que es reportin i deixar tancat l'informe diari al migdia, per comunicar-lo a la tarda."Al principi la informació serà poc sòlida però suficient per poder-la donar en roda de premsa", va apuntar ahir Simón. L'objectiu serà fer un seguiment més detallat de l'epidèmia i precisar amb les comunitats autònomes les dades que a priori no s'adeqüin a l'evolució de la crisi.Aquesta no és la primera vegada que les rodes de premsa del comitè tècnic canvien de format. A finals d'abril l'executiu de Pedro Sánchez ja va decidir retirar els uniformats -representants de l'exèrcit espanyol, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional-.La decisió arribava després de la profunda polèmica per les paraules del general José Manuel Santiago, número dos de l'Institut Armat, sobre la monitorització dels missatges crítics sobre la gestió del govern espanyol a les xarxes socials, que van generar un rebuig tan ampli que ni la rectificació de Santiago ni les explicacions dels ministres van poder aturar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor