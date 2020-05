Representar el Barça al Japó, un repte congelat pel coronavirus

L'Arnau, dirigint un dels entrenaments diaris a les instal·lacions de l'acadèmia Foto: Arnau Vert

Un dels equips de l'acadèmia fa pinya instants abans d'un partit Foto: Arnau Vert

Centenars de catalans han hagut de viure la crisi sanitària de la Covid-19 lluny de casa. Probablement, un dels que ho haurà fet des de més lluny és Arnau Vert, resident al Japó, un dels països asiàtics on l'emergència sanitària s'ha solucionat de forma més efectiva, amb poc més de 16.000 casos diagnosticats i menys de 800 víctimes confirmades. Vert representa el Barça a l'acadèmia formativa que el club blaugrana té a Fukuoka. Ha viscut els mesos de pandèmia del país nipó, malgrat que l'escola ha hagut de congelar l'activitat per la crisi sanitària.Vert fa un any que treballa pel futbol formatiu del Barça al Japó. Va jugar a les categories inferiors del club -dels 10 als 14 anys- i va arribar a debutar a Tercera Divisió, amb la Gramenet, però les lesions el van obligar a penjar les botes. Graduat en magisteri d'Educació Física i titulat entrenador de UEFA A, Vert combinava la seva feina de professor amb la d'entrenador fins a l'any 2015, quan es incorporar a la plantilla de tècnics de la Barça Academy. Els primers dos anys va treballar en diversos campus internacionals durant l'estiu i la Setmana Santa, i el 2017 va començar a exercir d'entrenador a les acadèmies del Vallès i de Barcelona.I va ser el maig de l'any passat quan a Vert li va sorgir l'oportunitat de ser el director de projecte local a la Barça Academy Fukuoka, a Kyushu, l'illa que es troba més al sud del Japó, i molt propera a l'estret de Corea. No va dubtar: va acceptar l'oferta i al juny ja tenia les maletes fetes per marxar al país nipó. L'acadèmia de Fukuoka -el Barça en té tres més al país- compta amb uns 400 jugadors i jugadores en un projecte que té només 11 anys d'existència.La rutina de dilluns a divendres era reunir-se cada matí amb el seu equip per preparar les sessions d'entrenament i gestionar les activitats de l'acadèmia, com les competicions o les visites a altres escoles de formació del club. A primera hora de la tarda anaven cap al camp d'entrenament per planejar les dues sessions diàries.Vert, amb el seu grup de dotze entrenadors -als quals, com a director del projecte, es dedica a formar sota la metodologia de la Barça Academy-, iniciava les dues sessions d'entrenament, que duraven gairebé tres hores, de les cinc i mitja de la tarda fins a un quart de nou del vespre. Després agafava el tren i anava cap a casa. Tres diumenges al mes també feia dos torns d'entrenaments a la prefectura de Kumamoto, a més d'una hora de distància de Fukuoka.Però, amb el coronavirus amenaçant l'activitat als carrers del Japó, ha canviat tot. L'acadèmia va haver de suspendre els entrenaments amb la declaració de l'estat d'emergència a principis del mes d'abril. Els nens i nenes van deixar d'anar a l'escola i tampoc podien entrenar. Des de llavors, Vert i el seu equip només poden treballar en reunions per videoconferència. A més, els diferents directors que el club té per tot el món també han mantingut reunions telemàtiques durant les últimes setmanes, on es tracten temes operatius i de metodologia.Des de l'escola també han hagut de fer pedagogia amb els jugadors per explicar-los les pautes anunciades pel govern i la importància de respectar les mesures sanitàries. A més, han compartit activitats per fer a casa però també recursos interactius sobre la història del Barça, perquè els nens i nenes puguin entretenir-se.L'equip de l'acadèmia tenia previst viatjar a Barcelona a finals de març per fer un clínic i disputar la Barça Academy World Cup, una competició que enfronta els diferents equips del futbol formatiu culer, i que per Vert era l'oportunitat de tornar a casa durant unes setmanes. Però la pandèmia ho va frenar tot. Va decidir quedar-se al Japó perquè la situació estava bastant més controlada que a Catalunya. Una decisió que considera encertada. "Si hagués marxat a casa al març, ara no sabria quan podria tornar al Japó", recalca en conversa ambPer Vert ha estat difícil viure l'experiència lluny de casa, però també pensa que si realment hagués optat per tornar, només podria parlar amb els seus familiars i amics des de la distància. "No pots evitar preocupar-te però les facilitats per comunicar-nos han fet tot més fàcil", explica.La societat japonesa ha afrontat la crisi sanitària de forma molt diferent de com ho hem fet a Catalunya. Al país nipó, segons explica Vert, els ciutadans porten mascareta quan estan refredats o simplement per hàbit. A més, és normal disposar de gel desinfectant als locals públics i, per costum, són una societat menys afectuosa. "És molt inusual veure abraçades pel carrer i mai se saluden amb dos petons o donant-se la mà", relata.Al Japó, per llei no es pot obligar la ciutadania a quedar-se a casa, a tancar les portes d'un negoci o a deixar de treballar, però sí que el govern nipó va recomanar no sortir del domicili, teletreballar en la mesura del possible i no reunir-se amb amics i familiars d'altres domicilis. Finalment, però, alguns governs locals van optar per tancar escoles, centres comercials i locals d'oci, i aturar l'esport professional i aficionat. També es va reduir la freqüència del transport públic i es va demanar evitar desplaçaments fora de les prefectures, equiparables a una província catalana. A la majoria de supermercats i establiments oberts hi ha marques a terra per respectar la distància de seguretat.Quan hi havia encara pocs contagiats, els japonesos ja estaven preocupats i les famílies dels jugadors preguntaven molt a la direcció de l'acadèmia sobre el coronavirus. A finals de gener, recorda Vert, un viatge a l'Índia per jugar el torneig Barça Academy Asia Pacific Cup. "Molts pares i mares ja tenien dubtes i por de viatjar fora del país", explica.Vert espera que la situació millori en les pròximes setmanes per poder recuperar la normalitat. Al Japó pràcticament totes les prefectures del país han aixecat l'estat d'alarma i des de les entitats esportives del país estan desitjant rebre les indicacions sobre quan es podran tornar a utilitzar les instal·lacions esportives. A més, Vert també desitja que Catalunya recuperi aquesta normalitat per poder tornar a casa a l'estiu, i per visitar la família i els amics que ha trobat tant a faltar durant aquests mesos tan llargs. "En tinc moltes ganes", afirma il·lusionat.

