No tancar Madrid va ser decisiu en la propagació del coronavirus, segons un estudi

Quin va ser l'impacte de no confinar Madrid? Segons un estudi dels investigadors Mattia Mazzoli, David Mateo, Alberto Hernando, Sandro Meloni i Javier Ramasco, la relació entre la mobilitat de la capital espanyola i els pics de contagis i morts per coronavirus a l'Estat és "clara".En el treball, publicat a medRxiv , pretén comprovar com els viatges de la gent han afectat (i poden afectar encara) en el desenvolupament de la pandèmia. L'estudi revela que els nivells màxims d'incidència es van produir entre el primer confinament (14 de març) i el segon, més dur (29 de març). Així, conclouen que els viatges cap a Madrid i des de Madrid van ser decisius per escampar la Covid-19, que havia tingut el seu primer brot a la capital el 6 de març, quan va arribar a 100 infectats."No és estrany que una mobilitat gran cap a la zona que ha patit el primer brot acceleri els brots locals", explica el document, que afegeix que "si el flux de viatges és alt i freqüent, augmenta la probabilitat d'importar més casos". L'aportació principal del treball és "oferir evidència empírica que aquestes connexions multipliquen la gravetat de l’epidèmia" a nivell de població, expliquen els investigadors.Amb tot, els resultats de l'estudi confirmen que els viatges entre Madrid i altres províncies produïts una setmana abans del confinament expliquen "el 65% de la màxima incidència de cada zona". A més, segons un model que té en compte els desplaçaments i la quantitat de població, la mobilitat i la mortalitat tenen una correlació del 76%, pel que mantenir obert Madrid va implicar un augment important en l'impacte de la Covid-19 a l'Estat, determina l'estudi.

