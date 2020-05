Prudència i poca gent a la primera missa amb assistents en dos mesos a la catedral de Barcelona

Els feligresos després de dos mesos sense anar a missa Foto: ACN

Un capellà amb mascareta a Barcelona Foto: ACN

La primera missa a la catedral de Barcelona després de dos mesos ha estat la de les nou del matí d'aquest dilluns. L'ha oficiat el canonge Santiago Bueno i ha congregat una desena de persones que han arribat amb mascareta, s'han rentat les mans amb gel desinfectant i s'han situat als bancs respectant les indicacions."Estem molt contents", ha explicat Bueno a l'ACN, que confia que els fidels "ràpidament" es familiaritzaran amb les noves mesures de prudència. Ha dit que aniran recuperant l'afluència habitual quan els fidels que hi van abans d'anar a treballar tornin a la feina i la gent gran vagi perdent la por.La setmana passada altres poblacions ja van poder reprendre l'activitat religiosa, com és el cas de les del Camp de Tarragona. L'Arquebisbat de la zona va determinar la represa de les celebracions eucarístiques amb un terç de l'aforament i amb l'obligació que els feligresos respectessinin una distància de seguretat d'un metre i mig –tret de les persones que convisquin al mateix domicili. Les recomanacions fetes per l'arxidiòcesi van ser que els fidels portin mascareta i gel hidroalcohòlic, tot i que no hi estan obligats. També s'ha demanat que es disposi "d'equips d'ordre" per tal de traslladar les indicacions als fidels.

