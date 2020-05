Ciutadans expulsa el regidor de Calafell que va enviar «a la merda» els musulmans

El grup municipal de Ciutadans a Calafell (Baix Penedès) ha expulsat el regidor Javier Álvarez Laperal, que havia enviat "a la merda" els musulmans a través d'una publicació al seu perfil de Facebook. A finals d'abril, Álvarez va escriure: "Aquells qui resen a Al·là, a la merda és on han d'anar".L'executiva local del partit va assegurar que les paraules del regidor eren "inacceptables i intolerables" i va anunciar que estudiaria el cas internament. El partit va acabar demanant a Álvarez que entregués l'acta de regidor però ell s'hi va negar, de manera que la formació taronja l'ha acabat expulsant.Ara, el grup municipal s'ha quedat amb un sol representant, mentre Álvarez continua a l'Ajuntament de Calafell com a regidor no adscrit.