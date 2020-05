La Diputació de Barcelona destinarà 1.000 milions d'euros als municipis de la demarcació fins al 2023

La Diputació de Barcelona ha anunciat aquest dilluns la creació d'una partida pressupostària extraordinària de 1.000 milions d'euros que es destinarà als municipis de la demarcació fins al final del mandat, el 2023. L'objectiu és ajudar els ajuntaments a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus i el traspàs es farà en dues fases. La primera, a través d'un pla de xoc immediat de 100 milions d'euros, i la segona amb la transferència de 900 milions d'euros durant els pròxims tres anys.L'anunci l'ha fet la presidenta de la Diputació, Núria Marín. Els 1.000 milions d'euros representen l'equivalent al pressupost d'un any de l'ens provincial i Marín ha argumentat que el principal objectiu del pla és dotar de liquiditat els municipis. "No volem que cap persona o territori es quedi enrere en aquests moments", ha dit. La presidenta ha assegurat que l'aportació és possible pel romanent dels comptes de la Diputació i per diverses modificacions de crèdit.Està previst que la Diputació aprovi el pla en el ple del 28 de maig. A partir d'aquí s'activarà el primer traspàs de 100 milions d'euros. Se'n destinaran 15 a polítiques de benestar social, 15 més a cobrir les despeses que han assumit els ajuntaments per la compra de nou material o ampliació d'infraestructures com els cementiris durant la crisi, 10 a millorar la connexió amb fibra òptica, 30 a polítiques d'ocupació i ajudes a empreses i 30 més a mesures socioculturals.Marín ha admès que els Ajuntaments necessiten reforçar les àrees de serveis socials i s'ha compromès a prestar ajuda de la Diputació per poder incrementar les plantilles d'aquests departaments.La vicepresidenta de l'ens provincial, Carmela Fortuny, ha posat l'accent en la necessitat econòmica dels ajuntaments davant la "previsible" caiguda d'ingressos en el context actual i ha defensat "reforçar" les estructures municipals per fer possible la reactivació econòmica i social.Pel que fa als 900 milions d'euros que es transferiran als consistoris i ens locals fins al 2023, hi haurà una partida de 300 milions per a inversions acordades amb els ajuntaments, 410 a recursos materials, econòmics i de serveis, 140 a programes específics de noves emergències o nous àmbits estratègics i 50 per complementar econòmicament programes econòmics d'institucions europees o d'altres administracions. "És un pla molt obert, per donar suport a allò que cada municipi entengui que és la seva prioritat", ha afirmat la presidenta.En aquest sentit, Marín ha instat la Generalitat i el govern espanyol a col·laborar econòmicament amb el món municipal per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus.

