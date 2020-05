JxCat exigeix situar Torra com a autoritat competent per variar el «no» a l'estat d'alarma

Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, i Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol, van parlar ahir durant 30 minuts per telèfon. En la conversa, Borràs li va detallar les condicions de JxCat per no votar en contra de la nova pròrroga -previsiblement l'última- de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats. La principal, segons detallen fonts de la formació, és situar el president de la Generalitat, Quim Torra, com a autoritat competent de cara a la desescalada. ERC, soci de Govern a Catalunya, ha reprès les negociacions amb el PSOE però es manté en la negativa La resta de demandes també són similars a les peticions que ha anat fent Torra al llarg de les últimes setmanes. Una d'elles, per exemple, és aprovar la prestació dirigida a aquells que no poden anar a treballar per tenir persones dependents al seu càrrec, ja siguin fills, persones d'edat avançada o bé persones discapacitades.Pel que fa a les corporacions locals, hi hauria d'haver un acord pel qual les administracions locals, individualment, puguin fer servir els romanents i al mateix temps modificar la regla de despesa per tal de poder-los aplicar a despeses corrents inversions econòmiques i socials per la crisi del coronavirus. Fa unes setmanes, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va obrir-se a que les institucions locals puguin aprofitar el superàvit per afrontar la crisi.Borràs també va traslladar a Calvo la necessitat de crear un mecanisme "vàlid i efectiu" pel qual els préstecs amb avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) arribin al destinatari final, sense intermediaris. Pel que fa a les prestacions dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), JxCat sosté que és "inadmissible" que hi hagi persones que no hagin cobrat, de manera que caldria procedir al "pagament immediat. En relació als impostos, la dirigent independentista va reclamar una nova moratòria d'un mes condicionada a la recuperació de l'activitat."S'han de moure i han de rectificar", ha ressaltat Albert Batet, en una roda de premsa telemàtica. El president del grup parlamentari de JxCat ha indicat que un vot diferenciat entre socis no comportaria més tensió al Govern perquè aquest escenari ja s'ha produït en diverses ocasions al llarg de la legislatura, començant per la investidura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor