Disney Plus demana més peticions per poder incloure el català

La plataforma Disney Plus finalment ha reaccionat davant la mobilització dels usuaris sol·licitant l'ús del català. Però així i tot, perquè el català pugui ser inclòs en els subtítols i doblatges d'audio del contingut l'empresa demana que es faci una altra sol·licitud.





La Plataforma per la Llengua anima a tot els signants de l'anterior campanya, a que ara facin aquesta sol·licitud. Els passos per poder fer-ho són els següents:

1. Entrar al centre d'ajuda de Disney Plus.

2. Clicar a la pestanya "Enviar comentarios", a la dreta de la pantalla.



3. Emplenar el formulari amb la petició. Des de la Plataforma per la Llengua proposen que es seleccioni l'opció "Suggerir una nova funcionalitat" i, posteriorment, "Reproducció".

4. El text que ha de reclamar ben clar que es volen veure les pel·lícules i els doblatges en català.El 24 de març Disney Plus va arribar a Catalunya amb un dels catàlegs més immensos del mercat. Tot i això, el català segueix sense aparèixer com a llengua disponible. Ni en els títols amb el doblatge ja existent ni en la interfície del menú.En aquest sentit la Plataforma per la Llengua va voler denunciar la manca del català a la plataforma de Disney, en especial per la seva negativa d'incloure les sèries i pel·lícules ja doblades per la mateixa corporació. En alguns casos, a part del castellà i l'anglès, també es poden trobar doblats i subtitulats en altres de llengües, algunes d’elles amb menys parlants que el català.En un comunicat, l'organització criticava que "la voluntat de rebuig i de deixar de banda el català és activa i manifesta, tenint en compte que es tracta d’un contingut que ja existeix, perquè Disney és propietària de desenes de pel·lícules doblades a la llengua catalana, que ha optat per guardar-les i no publicar-les".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor