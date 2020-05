Els Països Catalans són el tercer territori de la UE amb més treballadors per ETT

Només dos territoris de la Unió Europea (UE) tenen més treballadors per ETT que els Països Catalans. Així ho assenyala aquest dilluns el portal estadístic comunitari Eurostat , segons el qual un 5,12% dels empleats de Catalunya, País Valencià i Illes Balears tenen feina a través d'una agència de treball temporal, només per darrere de la zona nord dels Països Baixos (6,6%) i Bremen (5,3%), a Alemanya.La mitjana europea, de fet, és de tan sols 2,1% treballadors per ETT, menys de la meitat que als Països Catalans. Amb algunes excepcions, aquest fenomen és més comú a la zona oest del continent -incloent el Regne Unit, que encara formava part de la UE l'any passat-, mentre que als estats de l'est i els nòrdics, així com a Itàlia, el percentatge és molt baix.A l'estat espanyol, les ETT hi tenen força pes i la mitjana d'assalariats que treballen per elles assoleix el 4,1% del total, quasi el doble que la ràtio europea. Als Països Catalans en són 254.000 dels quasi cinc milions totals, però just per darrere se situen dues zones també de l'Estat. En el quart lloc europeu, hi ha la regió que agrupa Galícia, Astúries i Cantàbria, i en cinquè lloc, la del País Basc, Navarra, La Rioja i Aragó, totes dues pràcticament empatades amb un 5,1%.

