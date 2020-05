Els comuns esperen que Sánchez accepti peticions d'ERC i del PNB per prorrogar l'estat d’alarma

Els comuns esperen que la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma prosperi amb el suport de la majoria "progressista i plurinacional" que va permetre la investidura de Pedro Sánchez. "La majoria progressista pot estar esquerdada, però en cap cas trencada", ha explicat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena. De fet, els comuns asseguren que comparteixen "algunes de les reivindicacions" que estan fent al govern espanyol partits com ERC i el PNB sobre la cogovernança i esperen que siguin ateses."És molt bona notícia que Sánchez s'hagi obert a modificar l'estat d'alarma en funció del diàleg amb la resta d'espais", ha assegurat Mena en roda de premsa. El portaveu ha subratllat la importància de la participació territorial en el comandament de la desescalada per trobar una sortida "d'esquerres" a la crisi, tot i que ha advertit que aquesta "cogovernança" exigeix també "coresponsabilitat"Això significa, ha puntualitzat Mena, que també el Govern de la Generalitat faci copartíceps els ajuntaments de la presa de decisions per fer una gestió compartida de la crisi. Ha recordat, en aquest sentit, que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat que els ajuntaments puguin fer ús del seu superàvit per impulsar les mesures socials destinades a revertir els efectes del coronavirus sobre la població. Es tracta d'una de les exigències que ha fet ERC per canviar el seu vot contrari a la pròrroga de l'estat d'alarma el pròxim dimecres al Congrés dels Diputats."Amb ERC és més el que ens uneix que no el que ens separa", ha dit Mena. De fet, ha considerat que buscar una sortida d'esquerres a la crisi és "incompatible amb regalar espai polític a Ciutadans", però també amb "allargar eternament el govern amb JxCat" a Catalunya. "La crisi econòmica que estem patint reclama d'un govern progressista a Espanya i a Catalunya", ha conclòs tot subratllant que l'aposta dels comuns és que es fixi una data per a les eleccions catalanes quan se superi l'emergència sanitària.

