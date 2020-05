JxCat aposta per reprovar Sánchez i el rei al Parlament pel seu paper en el 155

Junts per Catalunya (JxCat) ja té a punt les conclusions de la comissió d'investigació del 155 que al llarg dels últims mesos ha aprofundit en les conseqüències de la intervenció de l'autonomia concretada el 27 d'octubre del 2017 i que va estar vigent fins el juny del 2018. Segons la formació, que ha comparegut en roda de premsa telemàtica, es va tractar d'un "cop d'estat per frenar l'independentisme" que s'hauria aprovat encara que no s'hagués proclamat la República, i ha apuntat que també hi va participar l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquell moment cap de l'oposició. En aquest sentit, aposten per "reprovar" els responsables, també el rei Felip VI.Han estat Albert Batet, president del grup parlamentari, i Gemma Geis, portaveu adjunta de la formació, els encarregats de presentar aquestes conclusions. Geis ha lamentat que per la comissió no hi volguessin comparèixer ni Sánchez, ni Mariano Rajoy ni tampoc l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La dirigent independentista ha apuntat que no es va respectar el resultat del 21-D del 2017, dos mesos després de l'aplicació del 155, perquè es van impedir les investidures de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i també Jordi Turull, i perquè un cop Quim Torra va accedir a Palau, no va poder nomenar els consellers que volia perquè Rajoy no li ho va permetre.Geis ha assenyalat que, segons aquestes conclusions, el mandat de l'1-O continua "vigent", i ha constatat que la intervenció de l'autonomia no ha acabat de marxar malgrat la formació de Govern. Batet ha indicat que cal "reprovar" els polítics que van "perpetrar" el 155, grup en el qual ha inclòs Sánchez, Rajoy i també Albert Rivera. "El 155 continua bategant contra la nostra sobirania", ha indicat el president del grup parlamentari, que ha carregat contra la sentència del Tribunal Suprem i ha constatat que el camí judicial dels exiliats ha estat molt diferent al dels presos polítics.JxCat, a banda, ha carregat contra el PSOE i Podem per haver "revifat" l'esperit del 155 amb la recentralització de competències. "L'Estat és inactiu en la negociació i la coordinació, però és hiperactiu en la recentralització", ha remarcat Batet, que s'ha queixat de la "laminació" de drets. "Aquesta actitud no és nova, va des del dèficit fiscal fins al dèficit d'inversions. La intenció és ensulsiar Catalunya, i la nostra és assolir la independència", ha destacat el president de JxCat a la cambra catalana La intervenció, sosté, és manté "vigent" sobre l'autonomia catalana.Geis ha volgut vincular la situació actual de la crisi sanitària amb els efectes del 155, perquè també van afectar els àmbits de la salut i de les residències. JxCat votarà a favor de la comissió d'investigació sobre aquest àmbit -en mans d'ERC al Govern-, que ha demanat l'oposició i que es votarà aquest dijous al Parlament.

