Catalunya farà un milió de tests per saber la immunitat dels ciutadans

El Departament de Salut impulsarà diversos estudis per conèixer el mapa d'immunitat de la població catalana. Per fer-ho, es faran més d'un milió de tests serològics als ciutadans, entre ells els 170.000 professionals sanitaris de tot Catalunya. També s'estudiarà la immunitat d'altres col·lectius, com els professionals essencials no sanitaris que hagin pogut tenir risc de contagi en les últimes setmanes, persones diagnosticades positives sense confirmació per PCR, o que van reportar simptomatologia compatible amb el coronavirus durant la fase de confinament, així com d'altres poblacions sentinella. L'objectiu és monitoritzar l'evolució de l'epidèmia i conèixer les diferències existents entre territoris, edats i professions.Així, per exemple, es prendran mostres poblacions de diferents col·lectius, com per exemple els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals. Els estudis es faran en diverses onades per seguir l'evolució.Es testarà tot el personal sanitari, perquè el seu contagi posa en risc la capacitat de les institucions sanitàries de mantenir les seves plantilles operatives amb normalitat i garantir una atenció segura per a pacients i professionals. El projecte d’avaluació de l’estat immunitari dels professionals de la salut a Catalunya, liderat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), permetrà determinar el percentatge de personal sanitari de Catalunya que ha superat la infecció en tots els àmbits sanitaris públics (sanitaris, sociosanitaris i residències), analitzar l’evolució de l’estat immunitari d’aquest personal durant 12 mesos i determinar la utilitat de tres tipus diferents de proves mitjançant plataformes automatitzades per dur a terme aquesta avaluació.Aquesta iniciativa sorgeix d’un projecte de recerca ideat pels serveis de Microbiologia i d’Immunologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb la col·laboració d’investigadors d’IDIBAPS, d’ISGlobal i del CRG.A més de l’Hospital Clínic i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, hi participaran els hospitals Josep Trueta de Girona, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Sant Pau, Hospital del Mar, Bellvitge i Germans Trias i Pujol, el Consorci Sanitari Parc Taulí, CLI-Lab Diagnostics, CatLab i Fundació Althaia.Paral·lelament, el Departament de Salut ha garantit la capacitat de fer totes les PCR que siguin necessàries per preparar-se per a possibles rebrots. Tot i que l’estimació màxima de capacitats necessàries de PCR durant les fases de desconfinament és d’unes 13.000 a 15.000 proves diàries, actualment les capacitats totals són d’unes 17.000 proves diàries, que augmentaran molt considerablement en les properes tres i quatre setmanes.Aquests tests diagnòstics tenen com a objectiu la detecció directa de la presència del coronavirus, la identificació i aïllament de forma precoç dels casos amb infecció aguda, així com dels seus contactes, aplicant mesures de restricció de la mobilitat i aïllament domiciliari durant un període recomanat de 14 dies.Es planteja l’ús d’aquestes proves diagnòstiques d’infecció aguda en les següents circumstàncies, sempre sota prescripció mèdica i en base a criteris clínics: població amb simptomatologia, tant greu com no greu; persones en contacte amb casos positius confirmats que desenvolupin simptomatologia durant la fase d’aïllament; persones sense símptomes que poden ser contagioses en àmbits d'elevat risc de transmissió com, per exemple, residències de gent gran, centres d'internament de salut mental, centres de persones discapacitades o centres penitenciaris, i professionals sanitaris i no sanitaris essencials, en la seva reincorporació a la feina després d’un període d’incapacitat temporal per infecció per Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor