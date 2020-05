El tractament per a la Covid-19 es comercialitzarà en pocs dies

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) preveu que el seu comitè científic autoritzi "condicionalment" la comercialització del remdesivir en "pocs dies" per al tractament de la Covid-19.El director de l'agència, Guido Rasi, ha assegurat aquest dilluns que l'autorització es podria produir "molt aviat" per la informació que han rebut fins ara sobre aquest medicament. La setmana passada l'EMA va recomanar ampliar l'ús compassiu del remdesivir també a pacients greus de covid-19 sense ventilació mecànica.

