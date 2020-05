ERC manté el «no» a l'estat d'alarma després de la tercera reunió amb el PSOE

A la tercera, no ha anat la vençuda. ERC manté el vot en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma proposada per Pedro Sánchez després d'haver-se reunit fins a tres cops amb el PSOE en l'última setmana. Tot i això, la decisió podria canviar en funció de quins siguin els darrers moviments que faci el govern espanyol abans del ple del Congrés del dimecres. Segons ha pogut saber, els contactes seguiran en les pròximes hores a l'espera de veure què diu finalment l'esborrany del text que el govern espanyol portarà a votació.El diàleg entre els socialistes i els republicans s'ha intensificat des de que Sánchez va veure com s'esquerdava la majoria que va permetre la investidura durant l'aprovació de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Aleshores, els de Gabriel Rufián van canviar l'abstenció per un vot negatiu, motiu pel qual el president del govern espanyol va haver de recórrer a Ciutadans per apuntalar el mecanisme jurídic que ha servit de paraigües per gestionar la crisi del coronavirus. Ara, però, el PSOE intenta recuperar l'aliança amb ERC, motiu pel qual s'han reactivat els dos equips negociadors que van pactar la investidura al gener.Tres trobades formals entre Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové per la banda republicana i Salvador Illa, José Luis Ábalos i Adriana Lastra per la part socialista, així com trucades de Sánchez i Carmen Calvio amb el vicepresident Pere Aragonès estan intentant trobar un desllorigador. Quins són els punts d'entesa i quins els de discrepància? ERC està principalment a l'espera de com es concreta la petició de posar fi al comandament únic perquè sigui la Generalitat qui prengui les decisions sobre la desescalada a Catalunya. Durant tota la vigència de l'estat d'alarma han criticat la gestió "centralitzada".Tal com va assegurar la setmana passada el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el que reclamen és que sigui la conselleria de Salut qui firmi els canvis de fases durant la desescalada. De fet, Alba Vergés va veure com divendres la seva proposta de territoris que havien de passar a la fase 1 es va veure acceptada, a excepció de la subcomarca del Baix Montseny, motiu pel qual va mostrar la seva disconformitat. Els republicans han exigit també que aquesta sigui la darrera pròrroga, aspecte que ja va donar per fet el propi Sánchez, que ha plantejat que s'allargui un mes més i que ja ha deixat entreveure que podria ser més "flexible". A més, els de Junqueras han demanat també que es modifiquin lleis com la de salut pública per fer innecessari que es torni a aprovar un estat d'alarma en cas de futurs rebrots."Ara per ara, s'està a l'espera de l'esborrany, i ERC ha exigit que sigui un estat d'alarma flexible i"light", només per garantir mobilitat mínima", expliquen fonts dels republicans. Aquesta, però, no és l'única condició que han posat sobre la taula els republicans. Pel que fa a les mesures en l'àmbit socioeconòmic, han reclamat que els ajuntaments puguin destinar el seu superàvit acumulat a fer front a les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania derivades la crisi sanitària. En aquest punt, als republicans admeten que hi ha predisposició per part del PSOE. De fet, la portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar la setmana passada que estaven "estudiant" aquesta possibilitat. En canvi, no es produeix cap avenç en la petició reiterada que han fet els republicans perquè s'aprovi un permís retribuït que faciliti la conciliació de pares i mares. "No ens en sortim", admeten sobre aquesta petició. ERC es manté, doncs, a l'espera de la darrera proposta del PSOE, però avisen que, si no hi ha cap canvi, "el vot continuarà sent un no". Així ho ratificarà la cúpula republicana aquest mateix dilluns.

