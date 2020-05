País Basc i Galícia celebraran eleccions el 12 de juliol

El lehendakari Iñigo Urkullu convocarà eleccions autonòmiques al País Basc diumenge 12 de juliol. Urkullu ha convocat una reunió extraordinària del consell de govern basc aquest dilluns a les 13 h i anunciarà posteriorment en una compareixença la data dels comicis, segons El Correo i Radio Euskadi.El lehendakari ja va avançar fa setmanes la seva voluntat de convocar les eleccions autonòmiques al juliol després que s’ajornessin per la crisi del coronavirus. Inicialment, s’havien de celebrar el 5 d’abril.El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, també convocarà les eleccions autonòmiques gallegues per al 12 de juliol, tal com farà el lehendakari Íñigo Urkullu, amb les basques. Núñez Feijóo ha convocat un consell extraordinari del govern gallec aquest dilluns a les 13.30 h, segons publiquen mitjans gallecs. Posteriorment, Núñez Feijóo compareixerà per anunciar la nova data dels comicis que es van ajornar per la crisi del coronavirus. Inicialment s'havien de celebrar el 5 d'abril, també coincidint amb les basques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor