La Generalitat, partidària de multar qui no porti mascaretes en espais públics

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat partidària de multar qui no porti mascareta en espais públics. En declaracions a TV3, Buch ha insistit en la petició de fer obligatori l'ús de mascaretes i a que sigui sancionable incomplir-ho, tot i que ha apuntat que qui ho pot decidir ara per ara és l'Estat.D'altra banda, ha considerat que caldria respectar al màxim la franja horària destinada a la gent gran però la resta "es poden anar movent i adaptant a la realitat". El conseller ha explicat que els Mossos i les policies locals han posat més de 120.000 multes durant el confinament. Ha afirmat que no es pot dir que ho hagin fet tot bé però ha defensat que el pla del Procicat es va activar fins i tot abans del que s'establia al pla.Buch ha considerat que el govern espanyol els hi acabarà donant la raó i farà obligatori l'ús de la mascareta en llocs públics. El conseller ha insistit en la necessitat d'aquesta mesura, especialment en zones com l'àrea metropolitana de Barcelona on l'alta densitat de població fa més difícil mantenir els dos metres de distància de seguretat.Tot i això, ha dit que serà el govern espanyol qui dicti la normativa i determini si el fet de no portar-la pot ser sancionable. Per a ell ho hauria de ser i ha apuntat que el que es busca és "vetllar per la salut de tots".Sobre les franges horàries, s'ha mostrat partidari de flexibiltizar-les però ha dit que això hauria d'anar acompanyat de l'ús obligatori de mascareta en l'espai públic. Ha afegit que les franges horàries són recomanacions i que no es pot sancionar algú que es trobi fora de la seva franja. En tot cas, ha apuntat que cada territori té la seva realitat i que aquestes es podrien adaptar a les necessitats diferents.D'altra banda, ha reconegut que és difícil gestionar i posar normes per al desconfinament però ha lamentat que la proposta del govern espanyol té "moltes incoherències". Entre aquestes ha situat la de no poder sortir del municipi per fer esport però sí poder anar a la terrassa d'un bar en fase 1. En aquest àmbit, ha considerat "impossible" que es compleixin els dos metres de distanciament amb taules de fins a 10 persones i ha considerat que s'hauria de reduir el nombre màxim de permesos en una mateixa trobada i més amplitud.El conseller ha afirmat que "és impossible que la gent no es trobi", entre d'altres els adolescents, però ha reclamat un compliment estrictes de les mesures de seguretat establertes.Ha apuntat també que existeix la possibilitat que les policies locals i els Mossos facin control d'accés a les platges durant aquest estiu, tot i que ha afirmat que és "prematur" encara dir com es gestionarà aquest tema.El conseller ha explicat també que la Generalitat va proposar que el Baix Montseny entrés aquest dilluns en fase 1 perquè creien que es donaven les circumstàncies i ha explicat ho tornaran a intentar, sempre d'acord a les dades. "Com en altres coses, normalment ens diuen que no i després ho accepten", ha declarat.Pel que fa al pla de reobertura de les escoles, el conseller ha explicat que el Govern presentarà una proposta "ben aviat" i que aquesta inclourà la visió des de tots els àmbits. Ha reconegut que es tracta d'un tema "complex" i que es treballa "perquè tot acabi quallant" en al·lusió a les necessitats d'Educació i les exigències de seguretat.Des de l'inici del desconfinament, els cossos policials han posat 120.000 multes a Catalunya, de les quals el 40% la policia local i el 60% els Mossos. En ser preguntat sobre si hi han hagut moltes denúncies per abús de poder dels agents, Buch ha contestat que no disposa dels números però que no li consta "que sigui un fet alarmant ni preocupant".Ha explicat també que es continuen fent les proves PCR als Mossos tal seguint l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la majoria de casos són negatius perquè molts agents han estat aïllats a casa durant molts dies.Buch ha insistit en la necessitat que Catalunya recuperi les seves competències per gestionar el dia a dia de la desescalada. "Estic convençut que les coses haguessin anat millor", ha afirmat davant la hipòtesi de no haver-les perdut.En aquest sentit, ha dit que el Govern va prendre decisions ja abans de l'Estat d'alarma i que es va anar "un pas per endavant" perquè es va activar la prealerta del Procicat abans fins i tot del que establia el propi pla. "Ningú pot dir que el Procicat es va activar tard", ha insistit."No trauré pit que ho hem fet tot bé, hi ha més d'11.000 persones mortes, això no és fer-ho bé", ha afegit però. Pel que fa a la gestió de les residències, ha dit qui jutjarà la gestió serà la societat, el Parlament i la part judicial. Ha garantir que des del Govern s'ha fet "mans i mànigues" per superar la situació i ha afegit que hi ha elements de garanties que permeten que si un gestor públic no ha fet bé la seva feina es posin en marxa els mecanismes per reparar-ho.

