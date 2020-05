L'aeroport del Prat perdrà prop d'un 80% dels passatgers aquest estiu, segons la Cambra

L'aeroport del Prat podria veure reduïts els seus passatgers aquest estiu fins a prop d'un 80%, segons l'Observatori de Tràfic Aeri de la Cambra de Comerç de Barcelona. Segons l'entitat, la Covid-19 afectarà de ple l'activitat aeroportuària els propers anys. La Cambra preveu que la campanya d'estiu tingui una reducció de passatgers d'entre el 73% i el 81% depenent d'una visió optimista o una de més moderada. També s’estima que el tràfic es començarà a recuperar de cara a la temporada d'hivern. El desembre podria registrar una reducció del 25%-30% respecte del volum de passatgers del 2019.Segons un escenari optimista, es preveu una reducció acumulada del 48% dels passatges respecte del 2019, i segons una previsió més moderada, una reducció del 74%. Segons els dos escenaris, el volum de tràfic a Barcelona l'any 2020 podria oscil·lar entre 12,6 i 24,2 milions de passatgers punt a punt, és a dir, amb origen o destinació a Barcelona, sense tenir en compte els passatges en trànsit.La Cambra preveu que els vols domèstics puguin activar-se de manera sensible entre juny i principis de juliol. Pel que fa als viatges europeus, contempla un progressiu increment a partir del juny i que es recuperi una pràctica normalitat l'últim trimestre de l'any. En canvi, pel que fa als vols intercontinentals no s'espera una represa significativa fins a la temporada d'estiu del 2021.La pandèmia ha desfermat una crisi sense precedents en el sector aeri europeu. Les operacions s'han reduït en els principals aeroports continentals entre el 85% i el 100% durant l'abril respecte del 2019. Les principals companyies que operen a Barcelona també han reduït al mínim les seves operacions a l'espera de retornar parcialment a l'activitat normal a partir de juny. A nivell de càrrega aèria es continua operant, però s’ha reduït molt la seva capacitat a causa de la cancel·lació dels vols de passatgers.Hi ha diverses perspectives de recuperació del tràfic aeri, sempre segons vagi evolucionant la crisi sanitària i els seus efectes econòmics. Segons els diversos escenaris dibuixats per agents globals sectorials, el nivell de tràfic aeri internacional del 2019 pot trigar en recuperar-se entre 2,5 anys (els més optimistes) i 5 anys en el pitjor dels casos. La Cambra recorda que l'Associació d'Aviació Civil Internacional (OACI) contempla una reducció d'entre un 44% i un 80% dels passatges internacionals a nivell global.La situació evolucionarà depenent de variables com la liberalització de la mobilitat de passatgers internacionals, que variarà segons els territoris i països afectats, la confiança del consumidor per viatjar, la confiança empresarial i la capacitat de reestructuració de les companyies aèries. En aquesta reestructuració serà clau el finançament dels seus costos fixos mentre no operin i la inversió necessària per organitzar l'activitat mentre la demanda no es pugui recuperar. També en això, la resposta que donin els estats i el suport a les seves companyies seran determinant per al seu futur.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor