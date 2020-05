Una explosió de gas butà destrossa un local a Sant Celoni

hi ha afectació estructural a l'immoble, així com tampoc als de costat.Testimonis presencials han explicat aque s'han espantat molt perquè el soroll ha estat molt fort: "Estava treballant al menjador de casa i m'he pensat que havia caigut un edifici sencer. He baixant pitant i amb un extintor he apagat el foc", ha dit Xavier López, veí d'un dels edificis propers del local on hi ha hagut l'explosió.Per sort, l'onada expansiva de la deflagració ha estat cap a fora i, per això no s'ha afectat l'immoble. En pocs minuts un bon nombre de veïns s'ha aplegat al carrer incrèduls del que havia passat.Actualment aquest local feia les funcions d'un taller de peces de fang i ceràmica i és a tocar de l'escola Avet Roig. Antigament havia estat un forn de pa.