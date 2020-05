El País Valencià no registra ni un sol mort a les residències en 24 hores

El País Valencià ha registrat 43 casos positius de coronavirus, tres morts i 146 altes hospitalàries a les últimes 24 hores, segons l'actualització de les autoritats de la pandèmia.Amb aquestes xifres, s'eleven a 10.893 el total de positius des que va començar la pandèmia (nomes el 23% en actiu) i a 1.384 les morts per coronavirus.A més, les residències de gent gran no han registrat cap mort des de l'última actualització, una situació que no es produïa des del passat 8 de maig. En la mateixa línia, tampoc s'ha registrat cap mort a les províncies de Castelló i València.Les tres noves víctimes eleven a 1.384 les persones mortes a la comunitat: 207 al província de Castelló, 484 a la d'Alacant i 693 a la de València.

