El govern espanyol aprovarà la renda mínima l'última setmana de maig

El ministre ce Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat que la renda mínima vital s’aprovarà a l’última reunió del Consell de Ministres de maig com a decret llei.Escrivá ha dit en una entrevista a RNE aquest dilluns al matí que treballen per reconèixer d’entrada almenys 100.000 prestacions de llars de qui ja poden constatar que compleixen les condicions amb l’objectiu que la cobrin “no immediatament però amb bastanta rapidesa”. Així doncs, preveuen reconèixer d’ofici el dret d’aquestes primeres llars a rebre-la. La resta, l’hauran de sol·licitar fent els tràmits indicats i Escrivá ha assegurat que tractaran de resoldre-ho de forma “àgil” i “amigable”. Preveu que la puguin arribar a cobrar prop d’un milió de llars.El ministre ha explicat que faran un test de patrimoni a les llars per avaluar si tenen dret a la prestació, l’habitatge habitual estarà exclòs en funció del valor del pis. El test tindrà en compte el patrimoni net, és a dir, que descomptarà del patrimoni els deutes.Escrivá ha estimat que el cost que tindrà la implementació de la mesura sigui d’entre 3.000 i 3.500 milions d’euros, que es finançaran pressupostàriament. La renda es cobrarà mensualment.El ministre també ha apuntat que estudien que hi hagi "diverses modalitats d’accés” a la prestació i exploren “canals addicionals” per demanar-la amb converses amb ajuntaments, tercer sector i CCAA.