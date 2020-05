Trilla avisa que la regulació de l'ús de la mascareta al carrer pot provocar «confusió»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avisat que la regulació de l'ús de la mascareta al carrer pot provocar una "certa confusió" si hi ha "més excepcions que regles". Un dels col·lectius que s'han de quedar fora, per exemple, és el dels esportistes."Això complica les coses, s'haurà d'estudiar molt bé", ha indicat Trilla a Catalunya Ràdio , on ha considerat encertada l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en espais tancats.D'altra banda, ha donat per fet que hi haurà un rebrot, però ha apuntat que la clau és si aquest és "controlable". La situació "més probable", ha dit, és que hi hagi "pujades i baixades", i espera que sempre estiguin dintre de la fase de control i que els casos es puguin atendre i diagnosticar.

