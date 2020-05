Els nous positius per coronavirus a Catalunya es redueixen a la meitat: 102 en les últimes 24 hores

Els nous casos de coronavirus a Catalunya s'han reduït a la meitat en les últimes 24 hores, avui se n'han detectat 102 nous, segons dades del Departament de Salut. Una xifra significativament inferior a ahir, quan es van notificar 225 casos nous. Així el total s'eleva a 63.441 casos.

Catalunya ha experimentat un lleuger repunt pel que fa als morts diaris, avui n'hi ha hagut 43. Les defuncions totals al país augmenten a 11.554. D’altra banda, hi ha un total de 199.173 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Pel que fa les altes hospitalàries, hi ha 146 persones més que en les darreres hores han superat la malaltia elevant el total a 36.095.



En el cas de les residències de gent gran, un total de 13.196 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 35.931 són casos sospitosos. A més, 3.349 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Pel que fa al lloc de la defunció, en les últimes 24 hores 23 persones han mort a hospitals, 11 a residències, 4 a centres sociosanitaris, i 2 al domicili.







