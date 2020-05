Quim Masferrer, Albano Dante Fachín i Tortell Poltrona encapçalen un manifest pel reconeixement del Baix Montseny

Els impulsors d'aquesta iniciativa han estat el poeta i escriptor Pau Gener i l’historiador Andreu Pujol. Al text reivindiquen aquesta comarca natural com una realitat diferenciada i “la necessitat d’estructurar aquest territori d’acord amb la seva idiosincràsia”.



El manifest repassa els precedents històrics d’aquesta reivindicació, argumentant que cada vegada que s’ha posat a debat l’organització territorial de Catalunya, al Baix Montseny hi ha hagut moviments demanant-ne el reconeixement. També recorda que, actualment, diversos ajuntaments del Baix Montseny (tant dels que ara per ara formen part de La Selva com del Vallès Oriental) s’han constituït en una comunitat de municipis per donar resposta a necessitats compartides. El manifest repassa els precedents històrics d’aquesta reivindicació, argumentant que cada vegada que s’ha posat a debat l’organització territorial de Catalunya, al Baix Montseny hi ha hagut moviments demanant-ne el reconeixement. També recorda que, actualment, diversos ajuntaments del Baix Montseny (tant dels que ara per ara formen part de La Selva com del Vallès Oriental) s’han constituït en una comunitat de municipis per donar resposta a necessitats compartides.

Després que el Baix Montseny s'hagi quedat a les portes d'entrar a la fase 1 , tretze alcaldes i diverses personalitats de la societat catalana han signat un manifest reivindicant la zona com una realitat diferenciada . Quim Masferrer, Albano Dante Fachín i Tortell Poltrona són algunes de les adhesions inicials amb les que compta el text, així com figures de la política municipal entre les quals hi ha l'alacalde de Sant Celoni, Raül Garcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor