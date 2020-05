VÍDEO El ball del govern noruec per mostrar com mantenir el distanciament social

La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, i alguns dels ministres del seu govern, han enregistrat una dansa per tal de mostrar com s'ha de mantenir el distanciament social imposat per frenar l'expansió del coronavirus.En el vídeo, els diversos ministres ballen una coreografia amb motiu del Dia nacional de Noruega, tot mantenint la distància de seguretat entre ells i fent onejar una bandera de Noruega.

