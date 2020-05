Salut farà testos als temporers de Lleida que dormen al carrer i els donarà allotjament

Imatge de la protesta de Fruita amb Justícia Social d'aquest migdia a Lleida Foto: ACN

El Departament de Salut farà testos de Covid-19 als temporers de Lleida que dormen al carrer. Les proves se'ls faran la setmana vinent, segons ha avançat Catalunya informació i ha pogut confirmar l'ACN de fonts municipals.De moment, però, no es sap el nombre exacte de testos que es faran. S'oferirà allotjament als temporers i seran derivats a un hotel o a un pavelló.La decisió sorgeix després que la Plataforma Fruita amb Justícia Social s'hagi concentrat aquest migdia a la plaça de la Paeria de Lleida per denunciar que hi ha més de 200 temporers sense allotjament que dormen als carrers de la ciutat, amb el risc afegit que això comporta "en un moment de pandèmia", han dit.Els membres de Fruita amb Justícia Social culpen la Paeria de no haver creat encara un alberg de temporers, i lamenten que els pocs que hi ha al Segrià "s'han tancat" o "funcionen a la meitat o menys" a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.A la protesta d'aquest migdia hi han participat una desena de persones, i també temporers que han denunciat la situació "infrahumana" que cada any pateixen a la ciutat de Lleida i bona part de la comarca del Segrià. "No pot ser que se'ns tracti de persones infrahumanes, som al segle XXI i l'esclavitud s'ha acabat", ha manifestat Serigne Mamadou, que ha denunciat la falta d'higiene i d'allotjament de molts temporers que dormen al carrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor