Brasil ja supera Espanya i Itàlia en casos de coronavirus

Brasil ha superat aquest dissabte Espanya i Itàlia en la xifra de contagis per coronavirus i s'ha situat com el quart país del món més afectat per la pandèmia, amb 233.142 positius. En les últimes 24 hores ha registrat 14.919 contagis.El país del món on hi ha hagut més contagis és els Estats Units, amb 1,4 milions, seguit de Rússia, amb 270.000, i el Regne Unit, que ja supera els 240.000. Llavors ja ve el Brasil.Brasil també ha superat les 15.000 morts a causa del coronavirus, amb 15.633, amb 816 defuncions l'últim dia. D'aquesta manera, se situa en sisena posició en el rànquing mundial de baixes, segons les últimes dades subministrades pel Ministeri de Salut brasiler.L'estat de Sao Paulo continua sent el més afectat, amb 61.183 casos confirmats i 4.688 morts, per la qual cosa supera fins i tot Xina en aquesta tràgica xifra.

