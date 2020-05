TV3 emet «El Cas Rosell», amb polèmica per uns fragments retallats

🕚 Estrena d’"El cas Rosell", diumenge, a les 23.10.

Un documental que compta amb el testimoni del mateix Sandro Rosell i detalla les vivències personals de l'expresident del Barça durant els dos anys que va estar en presó preventiva pic.twitter.com/GNh4JiR8X8 — TV3.cat (@tv3cat) May 17, 2020

📜 Comunicat:

"El Cas Rosell" retallat

📺 demà diumenge per @tv3cat a les 23:15h pic.twitter.com/q0PBQ9pyYY — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) May 16, 2020

Es la primera entrevista @jordievole que se emite, sí, por tv. La segunda, grabada a principios de febrero, pertenece al documental “El cas Rosell”, todavía pendientes del día de emisión por @tv3cat . Te has adelantado. Felicidades. https://t.co/nL9plR847v — Víctor Lavagnini (@victorlavagnini) May 1, 2020

Aquesta nit, TV3 emetrà l'esperat documental El Cas Rosell , fet a partir d'una entrevista del redactor d'Esports de la cadena, Víctor Lavagnini, a l'expresident del Barça Sandro Rosell, sobre la seva estada en presó preventiva durant dos anys fins que va ser absolt dels càrrecs que se li atribuïen.El Comitè d'Empresa de TVC, però, ha lamentat en un comunicat que "no s'emeti íntegrament i filmat pel seu director i guionista", ja que la direcció de TV3 i d'Esports ha decidit suprimir del documental un fragment d'una interlocutòria de la causa dictada el 2015 per la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que va arxivar el procediment d'un dels quatre encausats, Imagina Group, matriu de l'empresa audiovisual Mediapro.El 2018, la filial US Imagina es va declarar culpable de la participació de dos dels seus executius en un sistema de suborns a directius de la FIFA per obtenir drets de competicions i va pactar una multa de 24 milions de dòlars amb la justícia dels Estats Units, segons explica el mateix comunicat.Víctor Lavagnini va adreçar una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, en la qual apel·lava a la clàusula de consciència per retirar la signatura d'aquest treball, per la "manipulació i censura" que ha sofert, segons va publicar la Federació de Sindicats de Periodistes En l'escrit, Lavagnini defensa que el documental "és un exemple de pulcritud informativa" i que no expressa "cap hipòtesi, sospita ni conclusió valorativa contra cap organisme o persona". A més del fragment de la interlocutòria de Carmen Lamela, Lavagnini també denuncia que s'ha retallat l'epíleg del documental, que acaba amb una veu en off de Rosell en què llegeix un fragment del llibre Una forta abraçada, escrit per ell mateix.El redactor d'Esports de TV3 ja va denunciar el retard en l'emissió del documental a través de les seves xarxes socials, quan Jordi Évole va emetre la primera entrevista televisada a l'expresident del Barça De l'emissió del documental aquesta nit se n'han fet ressò, entre d'altres, l'actual president blaugrana, Josep Maria Bartomeu; els presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o l'excapità del Barça Carles Puyol.

