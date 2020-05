Uns 200 temporers estan dormint al carrer a Lleida, segons Fruita amb Justícia Social

Imatge de la protesta de Fruita amb Justícia Social d'aquest migdia a Lleida Foto: ACN





Avui la Guàrdia urbana torna a restringir el dret fonamental de protesta, agreujat pel fet de tractar-se d'activitat sindical exceptuada de la prohibició del decret d'estat d'alarma. No hi ha desobediència en la llibertat d'expressió! #Prou pic.twitter.com/sTXjjePSIp — AdvocaciaperlaDemocràciaLleida (@AdvocaciaL) May 17, 2020

Just en acabar l'acte, la Guàrdia Urbana ha anat a la plaça Paeria on ha identificat membres de la plataforma i els temporers, una acció que l'Advocacia per la Democràcia de Lleida ha qualificat de "restricció al dret fonamental de protesta", ja que l'activitat sindical està exceptuada de la prohibició pel decret d'estat d'alarma.A més, el cos policial ha identificat també els periodistes que han anat a cobrir l'acte de protesta i la roda de premsa, un fet que també ha estat denunciat per la Plataforma a través del seu compte de Twitter.

La Plataforma Fruita amb Justícia Social s'ha concentrat aquest migdia a la plaça de la Paeria de Lleida per denunciar que hi ha més de 200 temporers sense allotjament que dormen als carrers de la ciutat, amb el risc afegit que això comporta "en un moment de pandèmia", han dit.Els membres de Fruita amb Justícia Social culpen la Paeria de no haver creat encara un alberg de temporers, i lamenten que els pocs que hi ha al Segrià "s'han tancat" o "funcionen a la meitat o menys" a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.A la protesta d'aquest migdia hi han participat una desena de persones, i també temporers que han denunciat la situació "infrahumana" que cada any pateixen a la ciutat de Lleida i bona part de la comarca del Segrià. "No pot ser que se'ns tracti de persones infrahumanes, som al segle XXI i l'esclavitud s'ha acabat", ha manifestat Serigne Mamadou, que ha denunciat la falta d'higiene i d'allotjament de molts temporers que dormen al carrer."Ens llevem a les 6 del matí cada dia per anar a treballar, dormint al carrer entre cartons, amb gana, sense poder-nos rentar i sense cap mesura d'higiene en uns moments què estem vivint una pandèmia", ha dit Mamadou, que ha assenyalat l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, com a responsable de la situació que pateixen.L'equip de govern municipal es va comprometre a crear un alberg per acollir aquests temporers, segons explica la Plataforma Fruita amb Justícia Social. "Vam demanar a la Paeria que fessin una bona previsió per aquesta campanya, però la feina no s'ha fet", ha indicat Gemma Casal, una de les membres de la Plataforma."Hem tornat a arribar a aquesta situació: sense alberg, una setmana amb pluja i gent exposada al carrer", ha lamentat Casal. La Plataforma no ha pogut compatibilitzar el nombre exacte de temporers que estan dormint al carrer a Lleida, però calculen que n'hi ha més de 200. "És inaudit que haguem arribat a una situació tan greu com l'estat d'alarma que ha exposat molt més les persones que ja es troben afeblides", ha afegit.A aquesta situació s'hi afegeix que "l'ajuntament ha tapiat els alerons del pavelló 3 dels Camps Elisis i ha posat jardineres i tanques en diferents punts del nucli antic", cosa que ha fet que les persones sense sostre no s'hi hagin pogut refugiar aquests dies de pluges.A més de Fruita amb Justícia Social, en les darreres setmanes la Plataforma Som Veïns del centre històric de Lleida també ha denunciat la situació en què es troben les persones que arriben a Lleida a treballar a la campanya de la fruita. En aquest cas, han posat de manifest el nombre creixent de persones que estan dormint als carrers de la ciutat i demanen a la Paeria que s'impliqui per canviar la situació.

