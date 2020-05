Sanitat regularà l'obligatorietat de les mascaretes als espais públics

El govern espanyol regularà finalment l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes en els espais públics. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest diumenge en roda de premsa que el govern espanyol està treballant en la redacció d'una ordre per "reforçar-ne" l'ús. Tot i que no ha volgut especificar encara en quins casos serà necessari.D'aquesta manera, l'executiu del PSOE i Podem es fa seva una proposta que fa dies que feia el Govern, que era partidari l'us obligatori de les mascaretes a l'espai públic. Una demanda que de fet, ha tornat a exigir el president e la Generalitat, Quim Torra, aquest mateix diumenge via roda de premsa telemàtica.L'anunci arriba després de dos mesos de missatges contradictoris. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, les mascaretes han passat de no ser necessàries a ser obligatòries en només alguns espais. Des de fa unes setmanes, eren "altament recomanables" especialment quan no es poden mantenir les distàncies de seguretat de dos metres. Aquest mateixa setmana, Simón recordava en roda de premsa que la millor mesura per prevenir contagis és mantenir la distància social i es mostrava reticent a obligar els ciutadans a dur mascareta, perquè hi ha casos de persones amb patologies o que pateixen ansietat, o nens petits, que no en poden portar.Al principi de la pandèmia i especialment en el moment més crític de la crisi, el govern espanyol demanava que es prioritzessin les mascaretes per al personal sanitari i les persones que estaven en contacte amb gent infectada. Era el criteri que també defensava l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en un moment en què aquest producte sanitari era un bé escàs. "No podem recomanar una cosa que no es pot complir", deia aleshores el ministre Illa. Amb els pas de les setmanes, i a mesura que els experts anaven coneixent més i millor el coronavirus, les indicacions es van anar modificant i a principis d'abril les mascaretes ja eren "recomanables", especialment per evitar que persones asimptomàtiques contagiessin la resta.Més enllà del criteri canviant, les mascaretes han estat un dels mals de caps del govern espanyol durant la crisi. A mitjans d'abril, quan des de la Moncloa ja se'n recomanava l'us per a tota la població, va transcendir que Sanitat havia enviat a les comunitats autònomes mascaretes defectuoses. El Departament de Salut va haver de retirar-ne 200.000 i pocs dies després es va saber que un miler de sanitaris s'havien hagut d'aïllar per haver estat en contacte amb positius mentre les duien.Obligar a portar mascareta als espais públics és una mesura que ja havia reclamat fa uns dies la Generalitat. Fins ara, el Govern també en recomanava l'us i recordava que qui en podia ordenar l'obligatorietat era Ministeri de Sanitat com a autoritat competent en el marc de l'estat d'alarma. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, va tornar a insistir al president espanyol, Pedro Sánchez, sobre la necessitat de portar mascareta de manera obligatòria a l'espai públic, i ahir el Govern ho va tornar a plantejar. Finalment, el govern espanyol hi ha accedit.

