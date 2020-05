Manolo «el del bombo» podria perdre el bombo per culpa del coronavirus

El coronavirus podria posar fi a un dels "mites" de la selecció espanyola. El conegut aficionat Manolo "el del bombo" ha explicat en una entrevista per CV Radio, i que ha recollit El Mundo Deportivo , que està passant per una mala situació econòmica. Les penúries són tals que ha reconegut que pot veure's obliga a vendre el famós instrument amb el que anima els partits. "Hauré de vendre el bombo per poder menjar, sempre he dit mai el vendria però en algunes ocasions m'han ofert diners per ells i podria subhastar-lo.Això es deu a que Manolo és el propietari d'un bar al municipi valencià de Mestalla, i que com la resta del sector de la restauració, s'ha vist greument afectat arran de la crisi del coronavirus. Ha hagut de tancar el local i com a conseqüència només té els ingressos de la pensió, uns 800 euros, la meitat dels quals els destina a l'hipoteca, segons ha explicat.

