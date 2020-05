Així quedarà la Via Laietana: un carril de circulació, dos per al bus i un per a vianants

Aquest diumenge han començat els treballs per ampliar les voreres de la Via Laietana de Barcelona, una de les mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona per adaptar l'espai públic a la sortida progressiva del confinament i a una "nova mobilitat" que doni més espai als vianants.Les actuacions tècniques que han començat avui diumege assenyalaran amb pintura l'ampliació de les voreres fins a 4,15 metres. La nova configuració de la calçada passarà a ser d'un carril de circulació, un carril bus per banda i un nou carril per a vianants pintat de groc que se suma a la vorera. Està previst que les intervencions finalitzin en una setmana, i també inclouran treballs de fressat i la instal·lació d'elements separadors. Les tasques han començat a les 8.00 hores d'aquest diumenge i s'allargaran fins a la mitjanit.En primer lloc s'està fent el fresat en sentit muntanya, a l'alçada de la plaça d'Antonio López, i el sentit de circulació fins al carrer de Junqueres. Per aquest primer tram es tallarà el trànsit del sentit muntanya, i s'ocuparà el carril ràpid del sentit mar, quedant oberts dos carrils. Un cop s'acabi el fresat en sentit muntanya, es tallarà el trànsit del sentit mar a l'altura del carrer de Fontanella per fresar la resta de la calçada, i un cop aquest equip vagi acabant les seves actuacions, s'anirà pintant la nova configuració viària.En els següents dies es faran els treballs de col·locació dels elements separadors entre la nova vorera ampliada i el carril de circulació, la retirada de pilones metàl·liques i la pintura del nou espai de vorera. S'ocuparà la zona ampliada i el carril de circulació adjacent si és necessari, sempre mantenint un carril de circulació primer en un costat i després l'altre.Janet Sanz, tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, ha explicat que s'estan desenvolupant algunes actuacions "tàctiques" però també d'altres que "han vingut per quedar-se" i prioritzar la mobilitat activa, amb protagonisme per als vianants, bicicletes i autobusos. La Via Laietana forma part d'aquelles que fins ara "semblaven pràcticament autopistes per als cotxes", ha dit Sanz, que ha remarcat que l'objectiu és canviar això i que els vianants recuperin espai.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor