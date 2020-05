Marta Pascal estripa el carnet del PDECat

Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat, ha estripat el carnet del partit, tal com ha avançat aquest diumenge El Periódico . La decisió arriba mesos després de deixar l’escó com a senadora de Junts per Catalunya (JxCat) i d’un progressiu distanciament amb la formació que va dirigir des del seu naixement, el 2016, fins el juliol del 2018.La dirigent nacionalista ha comunicat la decisió al president del PDECat, David Bonvehí, i també a l’expresident Artur Mas. Pascal està implicada en el grup de Poblet, que farà el salt a la política de partits sota el nom de Partit Nacionalista de Catalunya.

