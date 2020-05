Els municipis de fins a 10.000 habitants deixaran de tenir franges horàries

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest matí als presidents autonòmics que eliminarà les franges horàries per realitzar activitats al carrer, com ara passejar o fer esport, als nuclis de població de fins a 10.000 habitants, com passava fins ara a les de 5.000 o menys.L’establiment de franges horàries per realitzar activitats va entrar en vigor el 2 de maig, amb l’objectiu de regular determinades activitats com ara les sortides de nens, gent gran i esportistes a tot el territori excepte els municipis de menys de 5.000 habitants.Aquesta reunió és la primera de Sánchez amb els presidents autonòmics després d’avançar que sol·licitarà una cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i de la polèmica amb la comunitat de Madrid per la decisió de l’executiu de mantenir el territori a la fase 0 de la desescalada.Fins a 14 comunitats, un 70% de la població de l’estat espanyol, passaran demà a la fase 1 del desconfinament, mentre que quatre illes de les Canàries i les Balears passaran a la fase 2.

