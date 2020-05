Torra mantindrà l'opinió contrària a l'estat d'alarma si Sánchez no torna competències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat aquest diumenge al matí a Pedro Sánchez, en el marc de la conferència de presidents, que "fins que no tinguem totes les competències, ens oposarem a la pròrroga de l’estat d’alarma". El govern espanyol pretén allargar-lo un mes més relaxant el comandament únic que fins ara ha exercit.A la darrera votació al Congrés tant ERC com JxCat van votar en contra de la pròrroga però ara els republicans negocien amb el govern espanyol canviar el sentit del seu vot a canvi de compartir la gestió del desconfinament. De les declaracions de Torra se'n podia inferir el posicionament dels partits al Congrés, però fonts de Presidència han volgut aclarir a aquest diari que les afirmacions del mandatari català en cap cas vinculen el que han de fer JxCat i ERC al Congrés, on es decidirà prorrogar o no l'estat d'alarma. Torra expressava doncs una opinió, caldrà veure si compartida per tot el seu govern, en l'intent de condicionar la posició dels partits."Catalunya porta gestionant la seva sanitat des de fa 37 anys. Coneixem perfectament com volem gestionar aquestes competències i creiem que l’autoritat competent hem de ser nosaltres", ha defensat el presidents segons que ha explicat Presidència.Torra també ha entrat en les qüestions de gestió sanitària i i aquest sentit ha reclamat que l'ús de mascaretes sigui obligatori arreu, i no només als transports i altres àmbits: "Hem d’aconseguir que ningú surti al carrer sense posar-se una mascareta. És fonamental perquè entrem en una fase molt important de conscienciació dels hàbits de salut, higiene i distanciament social", ha afirmat.Pel que fa a les qüestions econòmiques, Torra ha criticat que milers de treballadors encara no hagin cobrat les prestacions dels ERTOS i ha anunciat que, "davant l’allau de critiques i queixes, la Generalitat farà una reclamació conjunta a l’estat dels impagaments o no pagats".Ha afirmat també que "les administracions s'han de fer càrrec d'aquesta crisi i no els treballadors ni els empresaris". Ha exigit el pagament a Catalunya de 4.000 milions pel cost extraordinari de la Covid-19 per Catalunya i augmentar el dèficit autonòmic i la capacitat dels ajuntaments per gestionar els seus superàvits.Torra també ha demanat s'aprovi ja la Renda Bàsica Universal, que també prioritza Podem, així com un subsidi per les persones que hagin d'anar a treballar i tinguin persones dependents a càrrec.

