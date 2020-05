VÍDEO Així són les noves protestes del CDR: amb mascareta i distància de seguretat

No permetrem mai més que ens retalleu el DRET A LA SANITAT, NI CAP ALTRE DRET. Tornarem a ser ben presents als carrers que mai no hem abandonat per lluitar per tot allò que volem.



🔴Volem una catalunya independent, feminista, antifiexista #SomRepública#SeguimAlçades#Vic pic.twitter.com/afAwtu3JQJ