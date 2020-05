Valls surt al pas de les crítiques per confinar-se a Menorca: «Parin l'odi»

Missatge personal a la Consellera @meritxellbudo.

Parin les mentides i acabin amb l'odi. pic.twitter.com/YqTJjbiMmY — Manuel Valls (@manuelvalls) May 17, 2020

From Menorca with love... — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) May 16, 2020

Manuel Valls ha sortir al pas de les acusacions d'haver passat el confinament a Menorca amb un "parin les mentides i acabin amb l'odi". El regidor barceloní ha difós aquest diumenge un missatge, des del passeig de Gràcia de la capital catalana, després d'haver estar molt criticat per passar setmanes a casa seva a Menorca des de l'estat d'alarma. Segons ell ho va fer perquè la seva esposa, Susana Gallardo , estava aïllada al seu domicili de barcelona perquè estava infectada per la Covid-19 i la seva sogra havia mort a causa de la pandèmia, també a Barcelona.El missatge de Valls va adreçat a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que dissabte va respondre amb un irònic "from Menorca with love" a Twittter a les crítiques de Valls contra la gestió que els independentistes han fet de la crisi sanitària.

