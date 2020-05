L'ANC valora una Diada descentralitzada i amb una part virtual

L'ANC s'adapta al context marcat per la pandèmia del coronavirus i planteja que la Diada d'enguany estigui marcada per la participació "del màxim de gent" però també per "garantir la seguretat sanitària". Això és concreta en que l'entitat, segons ha fet públic, valora "una Diada descentralizada així com les opcions presencials i virtuals, que poden ser complementàries".El 2016 l'entitat ja va celebrar una Diada descentralitzada amb concentracions reivindicatives a diferents punts del país. L'ANC afirma que, ara més que mai, la independència "és una eina i una necessitat" i que la pandèmia ha fet evident que Catalunya necessita un estat.L'entitat que presideix Elisenda Paluzie, que viu una certa convulsió interna pel procés electoral intern i les tensions amb els partits i el govern, afirma que cal que la diada "tingui un to molt positiu" i és necessari "recuperar l'energia".L'ANC destaca que "el el poder està en mans de la gent" i es felicita de la feina de les xarxes de suport mutu. Recorda que les seves assemblees han distribuït 600.000 mascaretes, 300.000 de les quals a col·lectius vulnerables i ha pogut fer donacions de 5.000 euros cadascuna a 11 hospitals.

