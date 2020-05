Les esglésies s'apunten als datàfons amb forma de faristols pels donatius

Feligresos a missa, a la parròquia de Sant Pau de Tarragona, amb mascaretes i mantenint distàncies en els bancs. Foto:ACN

L'interés pels datàfons en forma de faristols, guardioles i lampadaris per recaptar donatius amb targeta o amb el mòbil a les esglésies ha crescut les darreres setmanes. Aquest sistema permet fer els donatius sense tocar res i per tant complint les indicacions higièniques per evitar la propagació de la Covid-19 als temples, on es poden dur a terme cerimònies amb un terç de l'aforament a partir de la fase 0,5 o 1 del desconfinament.A Catalunya hi ha un centenar de temples que compten amb aquest sistema. El donatiu mitjà a les 75 esglésies on el Banc Sabadell té aquests datàfons ha passat de 9,18 euros l'octubre del 2019 a 12,58 euros aquest mes d'abril. L'altra entitat que ofereix aquest servei és la Caixa.La recaptació total ha baixat a les esglésies durant el confinament. Moltes han tancat. Algunes han obert unes hores per permetre la pregària personal, però l'afluència ha estat molt limitada i per tant els donatius també han baixat dràsticament.Els bisbes van parlar de la caiguda dels ingressos en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, on ja van acordar posar-se a buscar donatius per internet per afrontar el sosteniment econòmic de les esglésies de Catalunya."Quan entrem en una església allà al darrera hi ha una sèrie de despeses de neteja, electricitat... que potser no es veuen a simple vista però que hi son", ha exposat Albert Pujol-Xicoy del Banc Sabadell. Explica que per això l'interés dels temples i altres entitats en renovar el sistema per facilitar els donatius ha crescut. Hi ha parròquies que s'han interessat per posar-ne, altres que en volen tenir més d'un i fins han incorporat nous clients amb aquest servei.El total de les aportacions ha baixat durant el confinament, però "qui s'ha apropat i ha fet la seva aportació ha entès que aquest és un moment complicat i ha expressat el compromís amb la seva parròquia" incrementant en 3,5 euros el donatiu mitjà, que ha passat de 9,18 a 12,58 euros, exposa Pujol-Xicoy. Abans del confinament la tendència mensual des del novembre del 2018 ja era de creixement però les darreres setmanes ha fet un salt.El sistema garanteix "la higiene personal", destaca Pujol-Xicoy. Però apunta un altre motiu per utilitzar-lo, que és que les donacions són molt superiors si es fan amb targeta que amb metàl·lic. "Quan vols fer una donació i la fas realment amb el cap i el cor ara ja no depèn del que tens a la butxaca", argumenta. "Els sistema afavoreix la corresponsabilitat de la persona", rebla.El servei ofert no deixa de ser un datàfon, però amb un determinat "embolcall". La diferència amb un altre datàfon és que no treu tiquet i l'import no pot sobrepassar el màxim permès sense posar el número secret per agilitzar el procés, que en l'actualitat són 45 euros. En el cas del Sabadell el 60% dels datàfons estan en faristols, el 35% en guardioles i la resta en lampadaris. Els 75 temples amb aquest sistema estan molt repartits per tota la geografia catalana.El "caixonet d'almoines digital" de La Caixa segueix el mateix sistema. Fonts de l'entitat expliquen que amb la integració de bizum el donant pot fer l'almoina també quan arribi a casa seva. Aquesta entitat ofereix el servei en menys temples però potser més emblemàtics, com els monestirs de Montserrat o Poblet, la Catedral de la Seu d'Urgell o oficines de Càritas de Barcelona.

