​Jutjaran a Vinaròs l'assassinat d'una noia que va ser esquarterada i enterrada a Ulldecona

El titular del jutjat número 4 de Vinaròs (Baix Maestrat) ha ordenat l'obertura de judici oral contra l'home acusat de matar la seva parella, esquarterar-la i enterrar les restes en una finca d'Ulldecona (Montsià). La mort violenta de la noia va tenir lloc la matinada del 17 de febrer de 2019. La parella va discutir en una discoteca de Vinaròs i al domicili que compartien en aquesta població.Segons la interlocutòria, l'acusat va atacar per sorpresa la noia al mateix habitatge, matant-la a cops. En els dies posteriors, hauria esquarterat el cadàver amb l'ajuda d'una tercera persona, no identificada, i l'hauria enterrat en una finca del terme municipal d'Ulldecona. Acusació particular i Fiscalia li atribueixen un delicte d'assassinat.Posteriorment als fets relatats, l'acusat va vendre a un company de treball el telèfon mòbil de la víctima i va comunicar als familiars d'ella, que li preguntaven on es trobava davant la manca de notícies seves, que havia marxa de forma voluntària a Alemanya després d'una discussió. L'home va acabar denunciant la desaparició de la seva parella el 7 de març de 2019 i va acabar sent detingut el dia 5 d'abril.Dos dies després de l'arrest van localitzar les restes mortals de la noia dins d'una bossa de plàstic a la finca d'Ulldecona, al costat de l'autopista AP-7. L'acusat l'hauria traslladat utilitzant un cotxe que va demanar prestat a un company de feina.Segons la interlocutòria, l'acusat –que va ser empresonat sense fiança fa més d'un any- serà jutjat per un jurat popular. També li ha requerit una fiança de 280.000 euros per cobrir les possibles responsabilitats civils que es derivin del cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor