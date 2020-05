Mor als 86 anys l'actor Fred Willard de «Modern Family»

L'actor estatunidenc Fred Willard, conegut principalment pels seus papers còmics, ha mort aquest divendres als 86 anys. Willard és conegut per pel·lícules com Very important perros, This is Spinal Tap i per sèries com Tothom estima Raymond i Modern Family. També és recordat com un mestre dels documentals de ficció.Willard va morir "a la fantàstica edat de 86 anys", ha explicat la seva filla, Hope Mulbarger, en declaracions a la CNN. "Va seguir fent coses, treballant i fent-nos feliços fins al final. L'estimàvem tant! Sempre el trobarem a faltar", ha afegit.L'actor Willard, nomenat quatre vegades als premis Emmy, ha mort dos anys després de morir la seva esposa, Mary Willard, que va morir als 71 anys d'edat després de 50 de matrimoni."Si de mi depengués, no canviaria res mai i ningú moriria. D'altra banda, ningú podria tenir nadons tampoc perquè estaríem massa atapeïts", va dir Willard en una entrevista pel New York Magazine l'any 2006.Actors, directors i humoristes han retut homenatge a Willard. "Una de les meves frases favorites de pel·lícules la va dir Fred Willard en 'Very important perros' quan un gos atacava la jutge: 'La perseguia com si estigués feta de pernil'. És un home molt brillant. Elevava el nivell dels programes de televisió en què apareixia. DEP home divertit!", ha publicat el director Kevin Smith a Twitter."No hi havia ningú més dolç ni divertit. Vam tenir molta sort de conèixer Fred Willard i trobarem a faltar les seves moltes visites", ha tuitejat Jimmy Kimmel."Fred Willard és la persona més divertida amb qui he treballat mai. Era un home dolç i meravellós", ha ressaltat l'actor Steve Carell també a Twitter.

