Torelló dona per controlada la plaga de cotorra argentina

L'Ajuntament de Torelló (Osona) dona per controlada la plaga de cotorra argentina al municipi. Les àrees de Medi Ambient i Salut Pública han coordinat un pla d'acció per gestionar la presència d'aquesta au invasora. El pla ha resultat efectiu, ja que s'ha passat de tenir 16 exemplars censats el 2017 fins a 1 sol exemplar aquest 2020.Tal com explica l'Ajuntament en una nota, l'actuació ha consistit en accions destinades a reduir sensiblement la presència d'exemplars adults que són els que mantenen, fan créixer i es reprodueixen a la colònia. També s'han localitzat i desmantellat dos nius d'aquesta espècie.La cotorra argentina (Myopsitta monachus), és un ocell de la família dels psitàcids, procedent de l'Amèrica del Sud, i que fa unes tres dècades que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es caracteritza per tenir una llarga longevitat, fer nius amb branques que poden tenir grans dimensions, tenir una alimentació totalment vegetariana i un alt índex de reproducció.L'au provoca danys en les branques tendres de moltes espècies d'arbres i sobre els arbres de fruit que hi ha plantats, molèsties per sorolls i fins i tot efectes sobre la seguretat de les persones, ja que construeix nius elevats que arriben a pesar més de 100 quilos.És considerada una espècie plaga (exòtica o invasora), ja que ha colonitzat els espais urbans i agraris, generant bio invasions, és a dir, poblacions molt nombroses que causen danys econòmics, a la població i a la biodiversitat autòctona dels ecosistemes. Per això, en cas de localitzar un ocell, mamífer o altre animal exòtic cal avisar als serveis municipals, que ho comunicaran a l'empresa que gestiona la biodiversitat al municipi.

