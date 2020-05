Detingut a França el milionari Félicien Kabuga, un dels individus més cercats pel genocidi ruandés

El Ministeri de Justícia de França ha informat aquest dissabte de la detenció prop de París del milionari Félicien Kabuga, considerat el principal finançador del genocidi de Rwanda de 1994 i un dels individus més buscat per aquests successos en els quals van morir unes 800.000 persones.

Kabunga, de 84 anys, va ser detingut concretament a Asnières del Sena, on residia amb una identitat falsa. El magnat estava en crida i cerca d'Interpol per ordre de Tribunal Penal Internacional per a Rwanda (TPIR), que li acusa de genocidi i crims contra la Humanitat.

Kabuga, un empresari d'ètnia hutu, està acusat de finançar a les milícies que van perpetrar la matança de prop de 800.000 tutsis i hutus moderats durant un període de 100 dies en 1994. A més era el president del comitè de gestió de la Radio Televisió Lliure dels Mil Pujols (RTLM), considerada "la veu del genocidi".

