Les noves altes a Catalunya gairebé igualen els nous positius en les últimes 24 hores. Mentre que s'han registrat 225 casos nous de coronavirus 218 persones més han aconseguit superar la malaltia. Segons les dades fetes públiques pel Departament de Salut, el total dels positius confirmats s'eleva a 63.339, mentre que les altes hospitalàries ja s'eleven a 35.949.Catalunya manté la tendència a la baixa de morts diaris, i aquest dissabte s'han comptabilitzat 34 defuncions a tot el territori. Les defuncions totals a Catalunya augmenten a 11.511.Per altra banda, hi ha un total de 197.158 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas sense que hi hagi un prova que ho ratifiqui.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.126 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 35.783 són casos sospitosos. A més, 3.420 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.Pel que fa als llocs de defunció en les últimes 24 hores, 15 han estat als hospitals, 4 a residències, 1 a centres socionsanitaris i 3 al domicili.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor