El País Valencià demanarà la setmana que ve passar a la fase 2

La Generalitat valenciana demanarà la setmana que ve passar a la fase 2 de la desescalada per la pandèmia de la Covid-19. Així ho ha anunciat en una roda de premsa telemàtica aquest dissabte al migdia la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha condicionat la petició al comportament del virus en els pròxims set dies.Les dades que ha detallat avalen la seva demanda, ja que els ingressos a les UCI han baixat en un 50% i els hospitalaris en un 44%. La voluntat de l'executiu valencià és que la desescalada es faci a les províncies en bloc i no per departaments de salut com es va fer la setmana passada. Barceló ha demanat a la població "corresponsabilitat" i no "abaixar la guàrdia" perquè aquesta setmana serà "decisiva".La consellera de Sanitat s'ha felicitat per la transició de la fase 1 i ha agraït l'esforç als professionals i a la ciutadania".

