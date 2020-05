El Consell per la República activa una mesura de suport al sector cultural

El Consell per la República ha activat una mesura de suport al sector cultural que començarà el proper 1 de juny. Així ho ha anunciat l'exconseller Lluís Puig en un article a El Temps . La iniciativa Artistes per la llibertat té per objectiu ajudar econòmicament a les persones que treballen en el sector cultural "que està patint de manera virulenta les conseqüències de la pandèmia", així com generar art que incorpori "criteris a favor de la defensa de la llibertat de les persones".La iniciativa consisteix en el fet que les delegacions locals detectin, contactin i proposin artistes que vulguin fer una activitat creativa en directe en una plataforma digital facilitada pel mateix consell. El cicle tindrà lloc de l'1 al 21 de juny i oferirà un directe per dia de disciplines diferents. El públic podrà connectar-se i comprar una entrada (de 3 euros) amb "la voluntat de generar comunitat cultural a l'entorn del propi ens republicà".El total recaptat es dividirà entre els artistes participants i es repartirà equitativament entre tots. El preu màxim que percebrà cada artista serà de 300 euros, si se supera el Consell, ho destinarà a iniciatives solidàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor